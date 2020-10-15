Россиян предупредили о заражении коронавирусом через купюры

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус может сохранять активность на купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов.

Ведомство рекомендует отдать предпочтение безналичным платежам, а также использовать средства индивидуальной защиты. Также следует проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть их с мылом полсе каждого контакта с наличными деньгами, сообщает РИА Новости.

Ранее ivbg.ru писал, что в Кудрово и Янино прошли антикоронавирусные рейды. Было выявлено отсутствие жидкости, уничтожающей вирусы. Продавцы неправильно носили маски, а в кафе столы были расположены слишком близко друг к другу.