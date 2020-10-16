Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества

В России активизировались мошенники, звонящие от имени представителя прокуратуры и убеждающие перевести деньги на некий специальный счет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Так, мошенник, например, сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра клиенту позвонят из прокуратуры.

«И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

С начала года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана. Банку удалось спасти около 40 млрд рублей клиентов.

Ранее пенсионеров Ленобласти предостерегли от уловки мошенников. Так, якобы для начисления выплат от ПФР пенсионеры должны сообщить звонившим данные своих банковских карт. Жертвы выполняют все условия мошенников и теряют сбережения.