Пенсионер из Кронштадта лишился 1,6 млн рублей после разговоров с мошенниками

Накануне в полицию обратился житель Кронштадта. Он заявил, что стал жертвой телефонного мошенника.

Выяснилось, что аферисты названивали 77-летнему мужчине с 23 сентября. Они представлялись сотрудниками одного из банков, после чего сообщали, что пенсионеру якобы необходимо перевести на неизвестные счета свои накопления — более 1,6 млн рублей.

Мужчина выполнил все предписания злоумышленников и лишился денег. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества. Активизировались мошенники, звонящие от имени представителя прокуратуры и убеждающие перевести деньги на некий специальный счет.