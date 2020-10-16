Полицейские задержали стрелявшего на КАД мужчину

В среду вечером, 14 октября, на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге полицейские остановили автомобиль Kia Ceed. Им управлял 30-летний житель Парголово.

Часом ранее полицейские получили сообщение о стрельбе на КАД между съездом с проспекта Косыгина и Шафировским проспектом во Всеволожском районе. Водитель этого автомобиля дважды выстрелил в сторону иномарки Mazda CX-5. При себе у водителя оказался аэрозольный пистолет «Пионер».

Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство с применением оружия.

Ранее ivbg.ru писал, что в деревне Мыслино мужчина открыл стрельбу из ружья по дому своих родственников. После стрелок скрылся с места происшествия на своем автомобиле.