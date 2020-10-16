ЖК «Новая Швейцария» во Всеволожске оказался не готов к сдаче. Это выяснилось по итогам проверки инспекторов Госстройнадзора.

Еще в середине июля представитель подрядчика пообещал возобновить и закончить строительство. Свои квартиры ждут 119 дольщиков с 2016 года. Тем не менее, специалисты отчитались, что явного прогресса нет.

В здании возвели несущие конструкции, наружные стены, внутренние перегородки, фасад жилой части и кровли. Почти выполнены слаботочные системы, электроснабжение, монтаж систем водоснабжения, монтаж канализации, монтаж вентиляции.

В здании не завершены следующие работы:

Прокладка сетей электроснабжени;

Устройство конструкций надземной части;

Внутренняя отделка;

Сеть газоснабжения.

Фонд защиты прав дольщиков намеревается выйти в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании, чтобы ЖК «Новая Швейцария» достраивали за счет бюджета. В таком случае Госстройнадзор будет ходатайствовать об участии в деле и введении субсидиарной ответственности для депутата, который в июле выступил представителем подрядчика.

Ранее ivbg.ru писал, что «Ленстройтрест» построит ЖК бизнес-класса в Выборгском районе Петербурга. Застройщик рассчитывает выйти на площадку через 2 года. Земельный участок располагается на территории бывшего предприятия «НПК «Позитрон» на улице Ивана Фомина, 6.