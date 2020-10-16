Прямая линия с Александром Дрозденко пройдет в понедельник

В понедельник, 19 октября, состоится прямая телефонная линия с участием Александра Дрозденко. Губернатор в течение часа будет отвечать на вопросы жителей региона.
Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.
Начало в 16:00. Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
На прошлой телефонной линии были подняты такие темы, как строительство амбулатории, установка остановочного павильона, устройство ребенка в детский сад.