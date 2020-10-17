Рецидивист из Нового Девяткино обнес квартиру на глазах у 9-летнего ребенка

В полицию обратилась девушка, проживающая в квартире на аллее Поликарпова в Санкт-Петербурге. Ее квартиру обнес неизвестный.

По словам потерпевшей, злоумышленник похитил технику, гитары и прочее имущество. В квартире в момент совершения преступления находился девятилетний ребенок. Злоумышленник угрожал ему предметом, похожим на пистолет.

Вчера, 16 октября, в Новом Девяткино задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. Он признался в содеянном. Похищенное было сдано в ломбард, однако полицейским удалось найти и вернуть пропавшие вещи.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что житель Санкт-Петербурга получил 8,5 лет колонии за ограбление ювелирного магазина в Сосновом Бору. Мужчина, угрожая ножом, уложил сотрудницу магазина на пол, после чего забрал ювелирные украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей.