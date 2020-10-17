В Выборге родственник несколько лет насиловал девочку

Следственный отдел по Выборгу завел уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Подозреваемым оказался родственник.

Установлено, что преступления совершались на протяжении нескольких лет. Мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Об этом стало известно во время расследования уголовного дела о распространении в интернете интимных фотографий своей бывшей сожительницы.

Мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие настаивает на заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что педофил пытался изнасиловать 14-летнюю девочку, но попал на камеру в Петербурге. Мужчина попытался затащить девочку в подвал и там изнасиловать. Она начала кричать, чем напугала нападавшего. В результате педофил сбежал.