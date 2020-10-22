В Выборге предпринимателей просят избавиться от незаконных рекламных вывесок

В Выборге проходят рейды по выявлению незаконно размещенных рекламных и информационных вывесок. Мероприятия проходят еженедельно.

Вчера, 21 октября, специалисты посетили № 32 по проспекту Ленина. Они осмотрели здание со всех сторон, фотографировали вывески. В итоге предпринимателям и организациям, разместившим конструкции, будут направлены информационные письма.

После их получения они должны в течение десяти дней устранить нарушения и оповестить об этом Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству, передает газета «Выборг».

В случае, если предписание будет проигнорировано, то конструкции демонтирует уполномоченная инстанция.

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