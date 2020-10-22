В Роскачестве назвали лучшие стиральные порошки

Специалисты Роскачества проверили стиральный порошок нескольких торговых марок. Все образцы соответствуют требованиям и являются безопасными.

Проверке подлежали порошки семи брендов: «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Самое высокое качество оказалось у первого образца. При этом порошки Dosia и Ariel значительно улучшили показатели с момента предыдущего исследования, которое проводилось два года назад, передает «Лента.ру».

Отмечается, что качество порошков «Миф», Tide и BiMAX с 2018 года упало. Они не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения, а также приводят к посерению ткани. Последние два бренда делают ткань более жесткой.

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