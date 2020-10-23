Дополнительные ограничения из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге пока не планируются — Александр Беглов

Дополнительные ограничения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге пока вводить не планируется, однако соблюдение ранее принятых мер будет жёстко контролироваться, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире Телеканала «Россия 24» напомнил, что в Северной столице до 29 ноября продлён ряд ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, остаются обязательными маски, перчатки и социальная дистанция в общественных местах и в общественном транспорте. Все предприятия должны соблюдать стандарты безопасной деятельности, получать QR-коды. На предприятиях проводятся проверки. Если выясняется, что бизнес не соблюдает требования или даёт недостоверные сведения, коды аннулируются. Предприятиям и организациям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый режим.
Губернатор отметил, что у городской системы здравоохранения есть запас прочности.
Он также отметил, что Петербург подготовлен на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.