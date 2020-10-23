Дополнительные ограничения из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге пока не планируются — Александр Беглов

Дополнительные ограничения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге пока вводить не планируется, однако соблюдение ранее принятых мер будет жёстко контролироваться, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире Телеканала «Россия 24» напомнил, что в Северной столице до 29 ноября продлён ряд ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Внесены изменения в 121-е постановление. Запрещаем работу общепита с 23 до 6 часов утра — исключение составляют АЗС, вокзалы, аэропорт. В кафе и ресторанах никаких концертов и развлекательных событий», — сказал Беглов.

По его словам, остаются обязательными маски, перчатки и социальная дистанция в общественных местах и в общественном транспорте. Все предприятия должны соблюдать стандарты безопасной деятельности, получать QR-коды. На предприятиях проводятся проверки. Если выясняется, что бизнес не соблюдает требования или даёт недостоверные сведения, коды аннулируются. Предприятиям и организациям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый режим.

«Дополнительные ограничения вводить пока не планируем, но будем жёстко контролировать соблюдение мер, которые уже приняты», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор отметил, что у городской системы здравоохранения есть запас прочности.

«Город готов, запас прочности у нас есть, но петербуржцы должны соблюдать правила и рекомендации Роспотребнадзора», — сказал он.

Он также отметил, что Петербург подготовлен на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

Вам будет интересно Беглов заявил, что «уговоры и предупреждения закончились» Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за безопасностью деятельности. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора со ссылкой на Беглова, время уговоров и предупреждений... 22.10.2020 163