В Гатчинском районе спасатели за час потушили частный дом

Информации о пострадавших в ходе пожара нет.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, происшествие случилось ночью 23 октября в садоводстве «Риф» в Гатчинском районе Ленобласти.
Прибывшие на место происшествия 8 человек и 2 единицы техники тушили возгорание на общей площади 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован у течении часа.
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Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.