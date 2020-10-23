В Гатчинском районе спасатели за час потушили частный дом

Информации о пострадавших в ходе пожара нет.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, происшествие случилось ночью 23 октября в садоводстве «Риф» в Гатчинском районе Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия 8 человек и 2 единицы техники тушили возгорание на общей площади 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован у течении часа.

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Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.