Чиновники Ленобласти прокомментировали убийство бизнесмена Петрова под Выборгом

Сегодня, 24 октября, около шести часов вечера влиятельного бизнесмена и депутата Александра Петрова нашли мертвым на собственном участке в коттеджном поселке под Выборгом.
Влиятельный бизнесмен был найден с пулевым ранением от которого, по предварительным данным, и скончался. В правительстве Ленинградской области и в районных администрациях были шокированы произошедшим, сообщает 47news.
Бывший вице-губернатор по строительству Георгий Богачев, по данным 47news, знакомый с убитым бизнесменом, также был удивлен.
Полиция не исключает, что Петрова мог застрелить снайпер. По данным 47news, если депутата застрелил снайпер, то он знал о распорядке дня и привычках цели, поскольку Петров был убит в тот момент, когда он выходил из бани окунуться в реку.
Так, около четырех часов вечера бизнесмен приехал в свой коттедж. Он распорядился, чтобы была затоплена баня, расположенная на берегу реки. Петров несколько раз выходил окунаться и, когда сделал это в очередной раз, был застрелен. При этом на участке посторонних лиц не было видно, соответственно, стрелять мог снайпер с противоположного берега. На теле зафиксировали одно пулевое ранение в грудь. Тело лежало у водоема.
Согласно данным «СПАРК Интерфакс», на момент гибели Александр Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Он руководил общественной организацией «Спортивный клуб «Фаворит».