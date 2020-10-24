Чиновники Ленобласти прокомментировали убийство бизнесмена Петрова под Выборгом

Сегодня, 24 октября, около шести часов вечера влиятельного бизнесмена и депутата Александра Петрова нашли мертвым на собственном участке в коттеджном поселке под Выборгом.

Влиятельный бизнесмен был найден с пулевым ранением от которого, по предварительным данным, и скончался. В правительстве Ленинградской области и в районных администрациях были шокированы произошедшим, сообщает 47news.

«Когда узнал от коллег, был шокирован. Сегодня не те времена, когда подобные новости воспринимаются как нечто обыденное. Мне кажется, это внутренние разборки элит. Может, попытка перекроить зоны влияния», — предположил вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов.

Бывший вице-губернатор по строительству Георгий Богачев, по данным 47news, знакомый с убитым бизнесменом, также был удивлен.

«Вроде… [после убийства можно] и территорию себе забрать. Время сейчас такое – Орлов в тюрьме (под домашним арестом — ред.), Петрова нет. Больше нет выборгских, понимаете?» — был патетичен он.

«Когда узнал, подумал, что это шутка. Или что это специальная операция, когда сообщают об убийстве, а на самом деле постановка. По опыту могу сказать, подобного рода дела раскрываются либо сразу, либо через десять лет», — поделился глава Кировского района Андрей Гардашников, в недавнем прошлом полковник ФСБ.

Полиция не исключает, что Петрова мог застрелить снайпер. По данным 47news, если депутата застрелил снайпер, то он знал о распорядке дня и привычках цели, поскольку Петров был убит в тот момент, когда он выходил из бани окунуться в реку.

Так, около четырех часов вечера бизнесмен приехал в свой коттедж. Он распорядился, чтобы была затоплена баня, расположенная на берегу реки. Петров несколько раз выходил окунаться и, когда сделал это в очередной раз, был застрелен. При этом на участке посторонних лиц не было видно, соответственно, стрелять мог снайпер с противоположного берега. На теле зафиксировали одно пулевое ранение в грудь. Тело лежало у водоема.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», на момент гибели Александр Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Он руководил общественной организацией «Спортивный клуб «Фаворит».