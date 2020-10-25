Александр Дрозденко поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравил ленинградцев с профессиональным праздником.

«Примите искренние поздравления с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Безусловно, сегодня мы, прежде всего, чествуем профессиональных транспортников, но хотел бы поздравить в этот день всех ленинградских водителей, в том числе, автолюбителей», — говорится в обращении губернатора, опубликованном пресс-службой администрации региона.

Глава Ленобласти отметил, что от профессионального мастерства водителей зависит жизнь и здоровье пассажиров, а также уровень аварийности на дорогах.

«Сегодня, в сложный период пандемии, особых слов благодарности заслуживают работники пассажирского транспорта. Проявляя самоотверженность и мужество, ежедневно они исполняют свой долг, обеспечивая бесперебойный ритм жизни наших земляков», — отметил Александр Дрозденко.

Он напомнил, что правительство региона уделяет особое внимание автотранспортной отрасли: развивается дорожная инфраструктура региона, обновляется городской наземный транспорт, идет цифровизация.

«Не сомневаюсь, что и в дальнейшем ленинградские транспортники будут работать столь же успешно, инициативно, деятельно — так, как они это делают сегодня, так как учат их ветераны отрасли. От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и удачи на дорогах!», — заключил губернатор.

Ранее ivbg.ru писал, что в общественном транспорте Ленобласти возобновили проверку «масочного» режима. Согласно требованиям Роспотребнадзора, все пассажиры должны быть в масках, а водители — в масках и перчатках. За нарушение гражданам может грозить штраф до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 100 тыс.