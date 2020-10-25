Нурмагомедов после победы над Гейджи объявил о завершении карьеры

Вчера вечером, 25 октября, в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи.

Во втором раунде российский боец успешно применил удушающий прием, в ходе которого соперник сдался. В интервью после матча Нурмагомедов заявил, что провел последний бой в ММА. Он пообещал матери, что завершит карьеру.

То, что поединок с Джастином будет последним, Хабиб пообещал матери после .

«Я простой парнишка из горного села в Дагестане, просто хотел быть чемпионом и все… У меня теперь осталась только мама, я хочу уделить ей больше внимания», — рассказал российский спортсмен.

Отца Нурмагомедова Абдулманапа госпитализировали в одну из больниц Махачкалы в апреле. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позже стало известно, что врачам удалось вылечить отца Хабиба от коронавируса, однако инфекция повлияла на организм. За свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.