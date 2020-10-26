Восьмилетняя девочка попала под колеса легковушки в Санкт-Петербурге – видео

В состоянии средней тяжести её госпитализировали.
По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла днём 25 октября по улице Костюшко в Московском районе Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля LADA сбил восьмилетнюю девочку, которая перебегала дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.
В результате ДТП девочка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.
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25.10.2020 79
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.