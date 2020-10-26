В ЖК «Три Кита-2» украли технику на 500 тысяч рублей

Как сообщает piter.tv, в полицию обратилась петербурженка и сообщила о хищении в ЖК «Три Кита-2» на Петровском бульваре.

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Управляющая домом № 2 рассказала, что в индивидуальном тепловом пункте жилого дома исчезло оборудование на сумму около 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ленинградской области в 127 домах заработали 344 новых лифта. В 2020 году в регионе ведется ремонт 695 многоквартирных домов.