В ЖК «Три Кита-2» украли технику на 500 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает piter.tv, в полицию обратилась петербурженка и сообщила о хищении в ЖК «Три Кита-2» на Петровском бульваре.  

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26.10.2020 58

Управляющая домом № 2 рассказала, что в индивидуальном тепловом пункте жилого дома исчезло оборудование на сумму около 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ленинградской области в 127 домах заработали 344 новых лифта. В 2020 году в регионе ведется ремонт 695 многоквартирных домов.

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