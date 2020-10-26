Новый сквер с детской площадкой и прогулочной зоной появился в Оржицах

Жители уже оценили современную детскую площадку с мягким покрытием, прогулочную зону из террасной доски, озеленение и уличное освещение.

Сквер на улице Школьной в Оржицах Ломоносовского района постоен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, также в Ломоносовском районе в 2020 году проведено благоустройство парка в Низино, пешеходной прогулочной зоны с детской площадкой в Русско-Высоцком и общественной территории возле Дома культуры в Виллози.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.