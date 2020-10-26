Опубликованы результаты исследований качества атмосферного воздуха в Мурино

Ранее ivbg.ru писал, что Госэконадзор продолжает искать виновных в загрязнении воздуха в Мурино. Специалисты до конца года будут проводить замеры качества атмосферного воздуха, а также ежедневно патрулировать город.

С 15 сентября по 19 октября 2020 года специалисты не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, кроме однократного превышения по этилбензолу.

“Это отклонение от нормы было зафиксировано 12 октября в период с 20.40 до 21.40 по адресу Муринская дорога д.53. Указанное однократное превышение составило от 1.9 до 2.1ПДК и могло быть вызвано выбросами автотранспорта. Специалисты продолжают следить за данным показателем”, — сообщает пресс-служба Госэконадзора.

Напомним, что предполагалось, что основными источниками едкого запаха и дыма являются предприятия ООО “Мед-экология” и ООО “Фаворит”. Но несмотря на установку дополнительного газоочистного оборудования, жалобы от жителей поступают до сих пор.