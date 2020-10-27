Пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге принимают 17 стационаров, где развернуты 6,7 тысяч коек

Пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время принимают 17 стационаров, где развёрнуты 6713 коек, из которых свободно 1003, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В данный момент в Санкт-Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, развёрнуты 6713 коек, из которых свободно 1003 койки (15%)», — говорится в сообщении.

26 октября в Санкт-Петербурге выявлен 721 случай заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 355 человек, выздоровели 390 человек.

Отмечается, что больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова также возобновила приём больных коронавирусом. В этом федеральном стационаре развёрнуты 178 коек для оказания помощи больным с COVID-19.

«Привлечение мощностей федеральных стационаров создаст необходимый резерв и даст возможность не сокращать объёмы плановой и специализированной медицинской помощи в Петербурге», — отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.

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С 1 ноября приём пациентов с коронавирусом также возобновит Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, где подготовлены 250 коек.