Эрмитаж и посольство США запустят проект реставрации фресок школы Рафаэля

Государственный Эрмитаж, посольство США в России и американский фонд Эрмитажа, который занимается популяризацией коллекций музея в США, в среду запустят совместный проект, предполагающий, в частности, реставрацию трех фресок школы Рафаэля XVI века, сообщает музей.

«Впервые Государственный Эрмитаж и посольство США в лице Фонда американских послов по сохранению культурного наследия выступят в качестве партнёров в совместном проекте по реставрации трех фресок школы Рафаэля, созданных в XVI веке… Совместный проект, ставший результатом активной работы Фонда Эрмитажа (США), демонстрирует стремление России и США использовать культурные связи в качестве мостов между нашими странами, что особенно важно в настоящее время», — говорится в сообщении.

В рамках виртуальной церемонии в ознаменование старта проекта посольство США в Москве передаст Фонду Эрмитажа (США) 102 тысячи долларов на реставрацию трех фресок школы Рафаэля из коллекции Эрмитажа. Соответствующий грант предоставлен Фондом американских послов по сохранению культурного наследия Государственного департамента США.

Эти средства предполагается направить как реставрацию фресок, так и на создание материалов об эрмитажной школе реставрации и о подготовке выставки «Линия Рафаэля». В рамках программы гранта будут организованы онлайн-семинары и виртуальные выступления специалистов по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, уточняет Государственный Эрмитаж.

Три фрески, написанные около 1520 года, были приобретены Эрмитажем в 1861 году. Изначально эти работы («Венера и Адонис», «Пан и Сиринга» и «Венера и Амур на дельфинах») украшали стены небольшой виллы на Палатинском холме в Риме. Поскольку фрески находились на открытом воздухе, на протяжении почти 100 лет, живопись значительно пострадала.

В XVI и в XIX веках фрески неоднократно обновлялись. В 1856 году их приобрёл знаменитый коллекционер Джанпьетро Кампана, после чего фрески были переведены на холсты и вновь отреставрированы. В результате их изначальный ренессансный облик был практически полностью утрачен.

«В течение ближайших двух лет специалисты-реставраторы Государственного Эрмитажа проведут ювелирную работу по раскрытию первоначального вида фресок и определят их авторов», — информирует музей.

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Онлайн-церемония, приуроченная к началу реализации проекта Эрмитажа и его американских партнёров, пройдёт 28 октября в социальных сетях посольства США, Государственного Эрмитажа и Фонда Эрмитажа с участием посла США в РФ Джона Салливана и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.