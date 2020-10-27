Мошенники модернизировали батарею пенсионерке из Морозовки за 112 тыс. рублей

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 26 октября обратилась 78-летняя жительница поселка имени Морозова.

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Еще 23 октября к ней домой зашли двое неизвестных, представившихся сотрудниками «Теплосети». Визитеры предложили установить датчик на батарею. Затем к женщине пришел «начальник бригады» и запросил 112 тысяч рублей.

По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Монтажниками были брюнет и блондин среднего роста. На вид им по 25 лет. «Начальнику» визуально около 40 лет.

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