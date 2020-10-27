Выборгских школьников ждут Дни здоровья после осенних каникул

Выборгские школьники уходят на каникулы 26 октября, а возвращаются за парты 4 ноября. Районный комитет образования решил провести 5-7 ноября Дни здоровья.

«Это было сделано в соответствии с решением межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, а также учитывая актуальную эпидемиологическую обстановку», — сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Право определить ход мероприятий остается за руководством образовательных учреждений. Соответственно, Дни здоровья могут пройти на улице или дистанционно. Последний вариант предусматривает разговоры со школьниками о борьбе с коронавирусом.

Ранее ivbg.ru писал, что все школы Ленобласти во время каникул продезинфицируют. Губернатор дал поручение докладывать ему о количестве проведенных проверок соблюдения масочного режима, ходе дезинфекции, выявленных нарушениях и о привлечении к ответственности нарушителей.