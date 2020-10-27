Выборгские спортсмены завоевали больше всего медалей на фестивале спорта и здоровья

Автор: Илья Серов
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По итогам регионального этапа Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, в ходе которого участники соревновались в настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе и плавании, команда из Выборгского района показала лучший результат.

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Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

Всего приняли участие 10 сборных команд муниципальных образований Ленобласти. Мероприятия прошли по месту жительства участников из-за риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Больше всего медалей завоевали выборжцы:

  • в плавании первые места завоевали Елена Никифоренко и Виктор Сердюков;
  • в настольном теннисе победу одержала Валентина Кондаурова;
  • в пулевой стрельбе серебряным призером стал Владимир Перминов;
  • в дартсе первые места у Марины Ковешниковой и Михаила Дягилева, бронзовыми призерами стали Зинаида Косякова и Алексей Соловьев.
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