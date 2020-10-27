Выборгские спортсмены завоевали больше всего медалей на фестивале спорта и здоровья

По итогам регионального этапа Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, в ходе которого участники соревновались в настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе и плавании, команда из Выборгского района показала лучший результат.
Всего приняли участие 10 сборных команд муниципальных образований Ленобласти. Мероприятия прошли по месту жительства участников из-за риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.
Больше всего медалей завоевали выборжцы:
- в плавании первые места завоевали Елена Никифоренко и Виктор Сердюков;
- в настольном теннисе победу одержала Валентина Кондаурова;
- в пулевой стрельбе серебряным призером стал Владимир Перминов;
- в дартсе первые места у Марины Ковешниковой и Михаила Дягилева, бронзовыми призерами стали Зинаида Косякова и Алексей Соловьев.