Выборгские спортсмены завоевали больше всего медалей на фестивале спорта и здоровья

По итогам регионального этапа Всероссийского фестиваля спорта и здоровья, в ходе которого участники соревновались в настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе и плавании, команда из Выборгского района показала лучший результат.

Всего приняли участие 10 сборных команд муниципальных образований Ленобласти. Мероприятия прошли по месту жительства участников из-за риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Больше всего медалей завоевали выборжцы: