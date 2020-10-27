Аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов

Аэропорт Пулково начал работу по зимнему расписанию, актуальному до 27 марта 2021 года. В зимний период запланированы более 70 рейсов по российским направлениям.

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Есть и новые направления – Кемерово, Хабаросвск, Мирный, Липецк. Все транспортные средства, самолеты и техника к осенне-зимнему сезону прошли соответствующее техническое обслуживание.

Расписание международных полетов сохраняется в текущем режиме до снятия ограничений по COVID-19. Из Пулково летают самолеты в Лондон, Женеву, города Турции. С 31 октября начнутся перелеты в Танзанию.