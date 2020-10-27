Коммерческий директор открыл стрельбу у магазина в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 26 октября сообщили о стрельбе возле магазина «Пятерочка» на проспекте Науки, 2.

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Житель улицы Веденеева сообщил, что неизвестный ему мужчина стреляет из пистолета в воздух. По подозрению в стрельбе задержан 45-летний петербуржец, работающий коммерческим директором одной из городских организаций.

В отношении стрелка составили административный протокол. У него изъяли травматический пистолет с семью патронами и гильзу.