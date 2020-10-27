Эксперт рассказал, чем опасны сбережения в долларах

По словам управляющего активами инвестиционной компании БКС Андрея Русецкого, победа Джо Байдена на президентских выборах в США несет угрозу долларовым сбережениям.

Эксперт считает, что приходит к власти президента-демократа чреват введением новых санкций в отношении России. Может быть введен запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях, сообщает РИА Новости.

Тогда все депозитные и расчетные счета россиян также будут заморожены на неопределенный срок. Однако вероятность такого события на данный момент невысока.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что рубль может «отыграть» часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления российской валюты. По его словам, «рубль у нас плавающий, поэтому он может колебаться как в ту, так или иную сторону».