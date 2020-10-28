Отпевание убитого в Ленобласти депутата Александра Петрова пройдет утром в Выборге

Отпевание депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, убитого в субботу, пройдёт утром в среду в Спасо-Преображенском соборе в Выборге, сообщается на сайте Выборгской епархии РПЦ.

Ранее сообщалось, что 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в депутата Выборгского района Ленинградской области 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом. Мужчина скончался.

«С понедельника по среду гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Спасо-Преображенском соборе. В среду, 28 октября, в 10.00 владыка Игнатий совершит литургию и отпевание Александра», — сказано в сообщении.

На сайте говорится, что Петров долгие годы был прихожанином Спасо-Преображенского кафедрального собора и являлся благотворителем Выборгской епархии во многих просветительских проектах.

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Александр Петров — известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов «Формулы 1». Сам депутат являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких местных предприятий.