Отпевание убитого в Ленобласти депутата Александра Петрова пройдет утром в Выборге

Отпевание депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, убитого в субботу, пройдёт утром в среду в Спасо-Преображенском соборе в Выборге, сообщается на сайте Выборгской епархии РПЦ.
Ранее сообщалось, что 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в депутата Выборгского района Ленинградской области 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом. Мужчина скончался.
На сайте говорится, что Петров долгие годы был прихожанином Спасо-Преображенского кафедрального собора и являлся благотворителем Выборгской епархии во многих просветительских проектах.
Александр Петров — известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов «Формулы 1». Сам депутат являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких местных предприятий.