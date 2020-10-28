Суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве, отрезавшего своей жертве палец

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в убийстве преподавательницы вуза Артёма Беленко, который отрезал свой жертве большой палец для разблокировки телефона, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Срок меры содержания под стражей Беленко по 25.12.2020», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Следствие полагает, что 25 октября Беленко в квартире у своей знакомой — преподавательницы технического вуза напал на неё и задушил. После чего отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, по данным следствия, задушивший знакомую и затем отрубивший ей палец для доступа к смартфону, сообщает в понедельник городское управление СК России.

По данным источника в силовых структурах, жертвой преступления стала преподаватель биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Ее тело нашли в квартире на улице Димитрова.

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ак именно он пытался «сокрыть преступление» с помощью отрезанного пальца, следствие не уточняет. В местных Telegram-каналах высказывали предположение, что преступник якобы планировал вести переписку от имени убитой, но эта информация не подтверждена.