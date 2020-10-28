Под Кингисеппом мужчина похитил свою знакомую и через несколько часов попал в руки полиции

Накануне в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района у супермаркета «Пятерочка» 24-летний уроженец Башкортостана напал на свою знакомую и насильно посадил ее в салон арендованной легковушки.

Мужчина увез 20-летнюю девушку в неизвестном направлении. Ее мать вскоре обратилась в полицию и спустя несколько часов полицейские задержали мужчину в деревне Большая Вруда Волосовского района. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Ленобласти.

На заднем сиденье находилась похищенная девушка. Задержанного доставили в полицию, вскоре он дал признательные показания. Причины его поступка неизвестны.

Ране ivbg.ru писал, что две петербурженки похитили женщину и держали ее в Буграх. Они держали в плену женщину, требуя раскрыть местонахождение ее брата и племянника.