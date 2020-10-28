Петербуржец через суд решил оспорить запрет на провоз в метро оружия

Петербуржец хочет через суд оспорить пункт правил метрополитена, по которому на территорию подземки нельзя проносить оружие. Суд уже зарегистрировал соответствующий иск.

Мужчина пытается оспорить подпункт 14 пункта 32 правил подземки, согласно которому провозить в метро «оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества» запрещено.

Вероятно, это связано с инцидентом, о котором мужчина рассказал на своей странице в одной из соцсетей. Так, 10 октября он с приятелем зашел в метро и их отправили на досмотр. Правоохранители нашли оружие и дальше двух приятелей не пустили, передает «Фонтанка».

Ранее в деревне Горка полиция нашла тайник с наркотиками и оружием. В тайнике были спрятаны 112 граммов метадона, самодельное оружие и 79 патронов к пистолету Макарова.