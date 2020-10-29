Угонщики-специалисты по Renault задержаны в Новом Девяткино и Новогорелово

Сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа «Гранит» 28 октября задержали 33-летних жителей Нового Девяткино и Новогорелово Всеволожского и Ломоносовского районов.

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Задержанных подозревают в кражах Renault Logan и Renault Duster. Автомобили угнаны в Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, а найдены в гаражах на улице Лесной в Мурино и на участке в Токсово.

Оба задержанных приехали в Ленинградскую область из Читы. По месту жительства у подозреваемых изъято спецоборудование, устройства для запуска двигателей, четыре рации, ключи зажигания и комплекты номеров.