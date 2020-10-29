Фото: на рынке в Петербурге обнаружены 120 тысяч пачек контрафактных сигарет

На одном из рынков Петербурга таможенники обнаружили склад с табачной продукцией без акцизных марок. Весь товар был изъят, а на владельца возбудили административное дело.

Всего без акцизных марок были найдены 120 тысяч пачек сигарет и табака для кальяна. Весь контрафакт реализовывался под различными известными марками и был произведен, согласно информации на упаковке, в странах Евросоюза, Арабских Эмиратах, Республике Беларусь. Но не имели средств соответствующей идентификации, сообщает пресс-служба СЗТУ.

Ранее мы рассказывали, что в магазине Выборга изъяли партию контрафактной одежды и обуви.