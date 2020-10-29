На проектирование и строительство соцобъектов в регионе направлено 10 млрд рублей. По некоторым объектам есть вопросы, но большинство сдается в срок

«По большинству объектов у меня нет вопросов, стройка идёт планомерно. Однако есть четыре объекта, к которым есть вопросы. Это пожарное депо в Сертолово, две школы в Шлиссельбурге и Большой Пустомерже, спортзал для школы в Высоцке. Необходимо усилить работу по всем направлениям на этих объектах и обеспечить завершение строительства», — отметил Александр Дрозденко.

По слова главы Ленобласти, в начале 2021 года он лично приедет на все объекты, строительство которых сейчас завершается и проверит, как они функционируют.

Как рассказал председатель комитета по строительству Константин Панкратьев, в Ленобласти ежегодно вводится в эксплуатацию от 25 до 30 социальных объектов. Из них 80% контрактов на строительно-монтажные работы являются муниципальными и только 20% объектов строится по государственному заказу.

На строительство соцобъектов в Ленобласти в 2020 году выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.

Напомним, что Ленинградская область стала лидером по вводу жилья в 2018 году, а также в 2019 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга.