Дрозденко: Без кратного увеличения штрафов мы не сможем победить свалки

Проект областного закона о регулировании оборота отходов, доработанный с учетом замечаний прокуратуры и обращений жителей , будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания на ближайшем заседании.

«Это делается для повышения ответственности за организацию несанкционированных свалок. Без кратного увеличения штрафов мы не сможем победить свалки», — обозначил свою позицию Александр Дрозденко.

Областной закон будет регулировать оборот всех видов отходов. В нем закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение.

Законопроект уже прошел общественные обсуждения и получил резолюцию прокуратуры. Разногласием пока остается кратное увеличение штрафов — для физических лиц — до 100 тысяч руб., для юридических — до 1,5 млн. рублей. Однако правительство Ленобласти намерено отстоять этот пункт.

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Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.