«Чистая вода» пришла в Торошковичи в рамках нацпроекта

Водовод в Лужском районе стал первым объектом, который ГУП «Леноблводоканал» построил по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

Чтобы улучшить качество водоснабжения, в поселении проложили почти 10 км новых водопроводных труб. Новый водопровод не только обеспечивает потребность поселения в питьевой воде, но и рассчитан на перспективные строительные объекты.

Всего смонтировано 84 колодца и установлено 123 задвижки. Также уже завершены работы по благоустройству территории — восстановлены площадки зеленой зоны и газоны.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, через год жители деревни Раздолье Приозерского района получат чистую, питьевую воду. Сейчас технология очистки воды не соответствует современным требованиям и не обеспечивает необходимую степень водоподготовки. Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка.