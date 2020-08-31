Чистая вода придет в Романовку благодаря 5 километровому водоводу

Ход строительства водовода осмотрел губернатор Ленобласти в ходе рабочей поездки во Всеволожский район.

«Сделать воду в Ленинградской области чище — одна из наших приоритетных задач. Именно поэтому следующий год объявлен в регионе годом Чистой воды. Нам предстоит установить более 100 модульных станций очистки воды, реконструировать существующие и построить новые водоочистные сооружения», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Работы по строительству второй нитки водовода от водоочистных сооружений Всеволожска до водопроводной насосной станции поселка Романовка ведутся по программе «Комплексное развитие сельских территорий Ленобласти» и завершатся в октябре 2020 года. Подрядчик подтвердил срок.

Также на объекте завершается благоустройство: построена асфальтированная дорога, высажены деревья, установлено ограждение, обустроены пешеходные дорожки. Сейчас ведется промывка и дезинфекция трубопровода, врезка внутриплощадочных сетей водопровода в существующие сети, идут электромонтажные работы.

Также сегодня, 31 августа, глава Ленобласти побывал на открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады. И посетил благоустроенный парк.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, через год жители деревни Раздолье Приозерского района получат чистую, питьевую воду. Сейчас технология очистки воды не соответствует современным требованиям и не обеспечивает необходимую степень водоподготовки. Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка.