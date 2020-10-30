Житель Ленобласти может попасть в тюрьму за взятку таможеннику

Мужчина передал сотруднику таможни в качестве взятки 600 рублей и 70 евро.

По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, в сентябре житель Ленобласти передал таможеннику в качестве взятки 600 рублей и 70 евро. Взятка была предложена за недекларирование антистатических микросхем из Эстонии.

На данный момент уголовное дело по статье УК России «Дача взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий» направлено мировому судье участка Кингисеппского района для рассмотрения по существу.