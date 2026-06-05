Пенсионер и его внук отправились к берегу реки и перестали выходить на связь.
Заблудившихся пожилого мужчину и его внука в Выборгском районе Ленинградской области нашли живыми и здоровыми. Об этом 5 июня сообщает региональное управление МЧС,
По имеющейся информации, сообщение о пропаже 77-летнего мужчины и его 11-летнего внука поступило в службу 112. Указывалось, что родственники отправились на машине в сторону урочища Зимино, а затем перестали выходить на связь.
«На поиски вдоль береговой линии были направлены спасатели ПСО «Берег» и АСС Выборга. Пропавшие найдены. Угрозы жизни и здоровью нет», — сообщили в МЧС России.
Сергей Перминов подвел первые итоги работы Ленобласти на ПМЭФ-2026
Регион уже заключил соглашений на порядка 200 млрд рублей. По мнению сенатора, это отличный инвестиционный задел, который будет определять векторы развития региона в ближайший год.
Работа Ленинградской области на ПМЭФ-2026 в этом году вновь подтвердила статус площадки как эффективного инструмента для развития региональной экономики. По словам сенатора Сергея Перминова, губернатор Александр Дрозденко и правительство области совместно с бизнес-сообществом ведут напряженную работу по формированию инвестиционного задела на ближайший год. Таким мнением член Совфеда поделился в беседе с ЛенТВ24.
Сенатор уверен, что предпринимаемы усилия напрямую повлияют на благосостояние жителей и социально-экономические показатели региона. В число ключевых соглашений текущего форума, считает Сергей Перминов, вошли проекты, связанные с комплексным развитием территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах, а также Гатчинском округе.
«Уделено внимание внедрению передовых наработок в сфере ИИ, без которых сегодня невозможно представить современную систему управления. В контексте вызовов значимым является и совершенствование систем безопасности различных объектов региона», — заявил сенатор Перминов.
Также область продолжает укреплять традиционные секторы, например, агропромышленный комплекс.
«Так, в Волосовском районе появятся 200 рабочих мест благодаря новому комплексу по переработке овощей. Увеличатся и бюджетные поступления. Это лишь один из примеров. Объем ожидаемых инвестиций уже приблизился к 200 млрд рублей. Областная команда нацелена на комплексный результат. И шаг за шагом идет к главной цели — региону, в котором хочется жить, творить и развиваться», — добавил парламентарий.