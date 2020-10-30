Около 11,5 тысяч коек для больных COVID-19 могут развернуть в Санкт-Петербурге при необходимости

Около 11,5 тысячи коек для больных COVID-19 могут развернуть в Санкт-Петербурге в случае ухудшения ситуации, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«В случае ухудшения ситуации мы сможем развернуть почти 11,5 тысячи коек», — сказал он в эфире телеканала «78».
«Мы учли весенний опыт и за это время сумели подготовиться к осени. Мы начали приём пациентов во временном госпитале «Ленэкспо», утеплили там помещения. Влажность и температура воздуха теперь регулируются автоматически. Павильоны разделены на три зоны, маркированы цветом», — добавил губернатор.
Он отметил, что власти Санкт-Петербурга стараются сохранить плановую медицинскую помощь.
Вам будет интересно
Глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк подтвердила, что в регионе есть случаи повторного заражения коронавирусом. Она уточнила, что заболевают повторно...
29.10.2020 166
«Мы сегодня стараемся задействовать другую инфраструктуру, чтобы как можно дольше сохранить плановую помощь для наших жителей… Хочу отметить, что онкоцентр в Песочном и онкодиспансер не будут перепрофилированы под COVID-19. Также не планируется задействовать многопрофильную больницу №2 и ряд других медучреждений. Но если все-таки потребуется перепрофилировать городские больницы, то их пациентов возьмут федеральные учреждения. Мы уже это проходили весной, и у нас есть договорённости и составлен график, когда и какие федеральные медицинские учреждения будут помогать городу… Если мы перепрофилируем стационары, то мы можем выйти на 14 тысяч коек», — рассказал Беглов.