Около 11,5 тысяч коек для больных COVID-19 могут развернуть в Санкт-Петербурге при необходимости

Около 11,5 тысячи коек для больных COVID-19 могут развернуть в Санкт-Петербурге в случае ухудшения ситуации, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Мы учли весенний опыт и за это время сумели подготовиться к осени. Мы начали приём пациентов во временном госпитале «Ленэкспо», утеплили там помещения. Влажность и температура воздуха теперь регулируются автоматически. Павильоны разделены на три зоны, маркированы цветом», — добавил губернатор.

Он отметил, что власти Санкт-Петербурга стараются сохранить плановую медицинскую помощь.

«Мы сегодня стараемся задействовать другую инфраструктуру, чтобы как можно дольше сохранить плановую помощь для наших жителей… Хочу отметить, что онкоцентр в Песочном и онкодиспансер не будут перепрофилированы под COVID-19. Также не планируется задействовать многопрофильную больницу №2 и ряд других медучреждений. Но если все-таки потребуется перепрофилировать городские больницы, то их пациентов возьмут федеральные учреждения. Мы уже это проходили весной, и у нас есть договорённости и составлен график, когда и какие федеральные медицинские учреждения будут помогать городу… Если мы перепрофилируем стационары, то мы можем выйти на 14 тысяч коек», — рассказал Беглов.