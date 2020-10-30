Фанаты «Зенита» попали на закрытый матч с «Боруссией» под видом прессы

Представители дортмундской «Боруссии» просили местные власти допустить на игру 300 зрителей, но получили отказ. В итоге матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов должен был пройти без зрителей.

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Однако болельщики ФК «Зенит» проникли на игру под видом прессы. Их пропустили стюарды, несмотря на то, что в списках аккредитованных журналистов их не было.

В Instagram появилось фото мужчины в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Music Hall – группа фанатов «Зенита». Представители «Боруссии» просят УЕФА провести проверку и наказать виновных.

Редакция ivbg.ru напоминает: матч между «Зенитом» и «Боруссией» прошел 28 октября и завершился со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба.