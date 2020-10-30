Лжесотрудники банков украли 665 тысяч у троих пенсионеров в Ленобласти

В полицию Ленинградской области 29 октября обратились двое 65-летних жителей Волхова и 64-летняя жительница Кировска. Их обокрали лжесотрудники банков.

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Пенсионерам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками «Сбербанка» или «ВТБ». Во всех случаях легенды мошенников – якобы угроза денежным средствам на счетах. Для «сохранности» сбережений требовали реквизиты банковских карт.

В общей сложности мошенники украли у своих жертв 665 тысяч рублей. Из них более 500 тысяч – только у жительницы Кировска.