В Петербурге не планируют начинать продавать маски в автобусах

В Петербурге с 26 октября усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. При этом перевозчики не готовы продавать маски в автобусах.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заявили «Невским новостям», что на данный момент продавать в салонах автобусов маски и перчатки невозможно. Это связано с отсутствием права на торговлю, необходимостью применения контрольно-кассовой техники, выдачей чеков и фискализацией данных. Также перевозчик указал на то, что маску можно купить практически везде, поэтому в продаже масок непосредственно в автобусах нет острой необходимости.

«Кроме того, сегодня приобрести маску можно практически в любой торговой точке заранее, перед посадкой в транспорт. В соответствии с постановлением № 121 находиться на остановке также необходимо в средствах индивидуальной защиты», — сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Ранее в Госдуме придумали, как заставить россиян носить маски. Люди игнорируют санитарные требования из-за нежелания лишний раз тратить деньги на маски, перчатки и антисептики, считает заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.