Власти Петербурга передали РПЦ два участка в безвозмездное пользование

Комитет имущественный отношений передал Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (РПЦ) два участка в двух районах города. Документ подписан 26 октября 2020.

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Первый участок – нежилое здание в городской собственности на набережной реки Монастырки, 1а, лит. «б». Оно передано в безвозмездное пользование на 100 лет. Второй – в поселке Стрельна на Заводской улице. Это здание часовни.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что «Мед-Экология», на которую жаловались из-за запаха, прекращает работу в Мурино. Предприятие уведомило собственника земельного участка о расторжении договора аренды.