Четверо азербайджанцев украли товара на 4,7 млн в Петербурге и Волхове

Автор: Сергей Агутин
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В городской суд Волхова передано уголовное дело и обвинительное заключение в отношении четырех граждан Азербайджана.

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30.10.2020 80

Организованную группу летом 2019 года собрал житель Всеволожского района. Злоумышленники воровали в салонах сотовой связи и продуктовых магазинах. Установлены три эпизода их преступной деятельности.

Группа похитила товаров и наличных на общую сумму в 4,7 миллиона рублей. Часть похищенного изъяли и передали потерпевшим. Гражданам Азербайджана вменяют серию краж в составе организованной группы.

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