Четверо азербайджанцев украли товара на 4,7 млн в Петербурге и Волхове

В городской суд Волхова передано уголовное дело и обвинительное заключение в отношении четырех граждан Азербайджана.
Вам будет интересно
Пол и возраст установить оказалось невозможным, скелет направили в морг на экспертизу. Человеческий скелет обнаружили работники ЖКХ в 500 метрах от...
30.10.2020 80
Организованную группу летом 2019 года собрал житель Всеволожского района. Злоумышленники воровали в салонах сотовой связи и продуктовых магазинах. Установлены три эпизода их преступной деятельности.
Группа похитила товаров и наличных на общую сумму в 4,7 миллиона рублей. Часть похищенного изъяли и передали потерпевшим. Гражданам Азербайджана вменяют серию краж в составе организованной группы.