Четверо азербайджанцев украли товара на 4,7 млн в Петербурге и Волхове

В городской суд Волхова передано уголовное дело и обвинительное заключение в отношении четырех граждан Азербайджана.

Вам будет интересно В Светогорске во время ремонта теплотрассы нашли человеческий скелет Пол и возраст установить оказалось невозможным, скелет направили в морг на экспертизу. Человеческий скелет обнаружили работники ЖКХ в 500 метрах от... 30.10.2020 80

Организованную группу летом 2019 года собрал житель Всеволожского района. Злоумышленники воровали в салонах сотовой связи и продуктовых магазинах. Установлены три эпизода их преступной деятельности.

Группа похитила товаров и наличных на общую сумму в 4,7 миллиона рублей. Часть похищенного изъяли и передали потерпевшим. Гражданам Азербайджана вменяют серию краж в составе организованной группы.