Служебных собак научат распознавать больных COVID-19

Как сообщает «АиФ-Петербург», служебных собак редкой породы – смесь северной лайки и южного шакала – научат определять зараженных COVID-19 по запаху.

Вам будет интересно «Надеюсь, жизнь продолжится»: интервью с ковид-зараженным о самочувствии и ценах за лечение Как вы, возможно, заметили, у нас тут пандемия COVID-19. Взяли интервью у ковид-зараженного и узнали: как себя чувствуешь при болезни;... 19.10.2020 1253

В Санкт-Петербурге всего 10 таких собак. Те, что работают в аэропорту Шереметьево, уже способны обнаружить носителя COVID-19, если понюхают его маску. Специалисты продолжают работать с животными в этом направлении.

Предполагается, что этот способ идентификации зараженных начнут применять в Москве в 2021 году. Заразиться от человека и переносить COVID-19 собаки не могут.