2 ноября состоится “прямая линия” с Александром Дрозденко

Александр Дрозденко 2 ноября в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти.

Для ответов также приглашены главы районных администраций, они будут находиться в режиме видеоконференции. Звонки принимаются по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8(813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Ранее мы рассказывали, что глава поселка имени Свердлова во Всеволожском районе лишился должности после звонка местного жителя Александру Дрозденко в ходе «прямой линии».