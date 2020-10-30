Санкт-Петербург занял 16-е место в рейтинге лучших городов мира рейтинга The World’s 100 Best Cities. Его составлением занимается международная консалтинговая фирма Resonance Consultancy.

Авторы исследования учли местные достопримечательности, инфраструктуру, в том числе аэропорты, плотность и качество застройки, музеи, а также рейтинги университетов, погоду, безопасность. Они рекомендуют посетить Дворцовую площадь, Невский проспект и Летний сад.

В топ-3 рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж. Москва заняла четвертое место.

Ранее Петербург занял пятое место в рейтинге городов мира по росту цен на жилье. Причинами положительной динамики по-прежнему остаются сниженные процентные ставки по ипотеке и нестабильный курс валют.