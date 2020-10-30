Во Всеволожском районе задержали голого мужчину за преследование школьницы

Полицейские задержали 49-летнего жителя Агалатово Всеволожского района, подозреваемого в развращении 15-летней девочки.

Так, 23 октября в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома по улице Архитектора Белова в Парголово в течение двух недель стоит автомобиль. Периодически в этом автомобиле сидел голый мужчина.

Также в полицию обратилась мать 15-летней девочки. По ее словам, на Заречной улице в Парголово за ее ребенком шел обнаженный мужчина и предлагал присоединиться к нему и «сделать друг другу приятное».

Подозреваемого задержали в коттеджном посёлке под Агалатово. Он работает в коммерческой фирме специалистом по установке пожарных сигнализаций. Своей вины он не отрицает.

Ранее ivbg.ru писал, что педофил пытался изнасиловать 14-летнюю девочку, но попал на камеру в Петербурге. Мужчина попытался затащить девочку в подвал и там изнасиловать. Она начала кричать, чем напугала нападавшего.