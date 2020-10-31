Задержан мигрант, ворвавшийся в квартиру к женщинам в Луге и резавший лицо пенсионерки

Накануне ночью столичный полицейский на станции метро «Царицыно» задержал 27-летнего гражданина Таджикистана Гозибекова. Его разыскивал Следственный комитет Ленобласти.

Мужчине вменяют преступление, произошедшее 9 апреля в поселке Скреблово под Лугой. Тогда мигрант ворвался в квартиру дома по Центральной улице, закрыл ее изнутри и начал издеваться над хозяевами. Дома находилась 82-летняя женщина, ее 42-летняя дочь и 14-летняя внучка, передает 47news.

Злоумышленник бил женщин ногами, тыкал ножом в лицо пенсионерки, сопровождая все это криками. Невольным очевидцем происходившего оказался подросток. Вскоре, когда злоумышленник решил передохнуть, 82-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа и позвала на помощь. При падении она сломала кости и умерла через несколько дней. Крики женщины спугнули Газибекова и он убежал.

Следствие считает, что жестокость мужчины вызвана отказом дочери погибшей проживать с ним совместно. Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное лишение свободы, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее мигранта, избившего ради 350 рублей 91-летнюю петербурженку, отправили в колонию на 8 лет. Грабитель свою вину не признал, хоть и был пойман на месте преступления.